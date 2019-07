Raadslid Janneke Holman vecht voor de vrouwenzaak als in 1970: We zijn er nog lang niet

Het effect is grappig en de boodschap helder: net als toen moeten vrouwen weer op de barricaden om anticonceptie vergoed te krijgen. ,,En dat is bizar’’, vindt Haags PvdA-raadslid Janneke Holman.



,,Ik heb die foto gemaakt, nadat ik een petitie had getekend om de pil in het basispakket te krijgen. Ik vind het ergerlijk dat vrouwen opdraaien voor de kosten van anticonceptie en mannen niet’’, zegt ze. ,,Neem een spiraaltje. Dat is best heel duur, dat kan niet elke vrouw betalen.’’



Ze dacht gelijk aan de poster op de Wall of Fame in de fractieruimte van de Haagse PvdA. Daarop staan Dolle Mina’s in 1970 in Amsterdam. Ze demonstreren: de pil moet in het ziekenfonds. Vijftig jaar later vecht Holman met andere vrouwen dus voor hetzelfde. ,,Daar wilde ik iets mee doen.’’



Het is zeker niet haar eerste ‘vrouwenactie’. Het raadslid wist al gedaan te krijgen dat vrouwennamen in Den Haag voortaan voorrang krijgen op straatnaambordjes.