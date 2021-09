Raadslid op vrije voeten na verdenking moordpoging op Rutte, maar wel taakstraf voor antisemitische tweets

Ingenieur Rob Dekkers: ‘Amare is voor Den Haag wat het Guggenheim is voor Bilbao’

27 september Na het afronden van zijn studie aan de TU Delft was Rob Dekkers 40 jaar lang betrokken bij de bouw van tientallen theaters. Zijn eerste project was de Stopera in Amsterdam, zijn laatste Amare in Den Haag. Nu hij met pensioen is, doet hij als vrijwilliger rondleidingen door het gebouw.