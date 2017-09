Raadslid opent restaurant: overdag spiezen op de grill, 's avonds de burgemeester

Ach, zo gaat het al maanden. In april begon het Koerdische raadslid met de verbouwing die zo’n 3,5 maanden in beslag nam. Dan stond hij in de zaak met witte haren van het sloopwerk en trok hij snel een jasje over zijn werkkleding aan om even later in de raadzaal het woord te nemen.

Slaap

Ook de afgelopen weken, tijdens het proefdraaien van het restaurant, is het niet veel rustiger geworden:. ,,Ik heb altijd zeven dagen in de week gewerkt, maar wel een heel stuk relaxter dan nu’’, glimlacht Kucuk. ,,Het is al sinds april bikkelen. Zeven dagen in de week, van de vroege ochtend tot de late avond. Ik zie mijn vrouw en kinderen veel te weinig. En ik slaap ook maar een paar uurtjes per nacht.’’



Gelukkig is het einde in zicht. Als alles naar wens verloopt neemt de broer van Hasan binnenkort de bedrijfsleiding van Tandr over. Het zal ook wel moeten, want ook voor zijn Islam Democraten staan er gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. ,,Gelukkig voeren wij het hele jaar door campagne’’, zegt Kucuk. ,,We hoeven het dus niet alleen van de laatste maanden voor 21 maart te hebben.’’



Een Haags raadslid dat een restaurant begint in het stadhuis, het is en blijft bijzonder. ‘Kebab-koning Kucuk’ klinkt het in de wandelgangen van het IJspaleis wat flauwtjes.



Dat is bovendien nou net níet wat Tandr op het menu heeft staan. Het vlees (‘Het lamsvlees komt uit Nieuw-Zeeland, het allerbeste’) wordt niet gegrild, maar gaat in goudkleurige kleiovens. Daarin schroeit het in een vloek en een zucht dicht, legt Hasan Kucuk uit. ,,Zo blijven alle sappen bewaard. Malser kun je het vlees niet krijgen.’’



Ook gebruikt hij de ovens om brood te bakken, in de vorm van een pannenkoek. ,,In sommige culturen worden de tandoori-ovens alleen gebruikt voor vlees, in andere juist voor brood. Ik doe het allebei.’’



Het is geen makkelijke klus. De kleiovens werken op houtskool en dat maakt het werk van de kok lastig, meent Kucuk. ,,Iedereen kan vuur van een grill hoger en lager draaien. Dít vergt vakmanschap.’’