Raadslid Ralf Sluijs openhartig over diagnose kanker

Sluijs, die dit jaar enthousiast aan de gang ging voor zijn partij, stelt in zijn open brief dat hij met ongelooflijk veel plezier en enthousiasme eind maart aan zijn raadslidmaatschap is begonnen. ,,Ik voel me vanaf het eerste begin als een vis in het water. In positiviteit keihard mogen werken voor onze mooie stad, vervult me iedere dag met trots,’’ schrijft hij aan de stad.



,,Helaas heb ik echter slecht nieuws gekregen. Hierbij ben ik enorm geschrokken, maar ik ben ook buitengewoon positief over de toekomst.’’ De kanker die hij heeft is enorm goed te behandelen, zegt hij. ,,Ik weet zeker dat het goed komt.’’