Raadslid uit Delfzijl kopieert raadsvragen uit Den Haag: ‘Ze moeten juist blij zijn’

Meneer Ottens, speelt mishandeling van Haagse ouderen ook in Delfzijl?

,,Nee, maar mishandeling van ouderen speelt hier wel. Dat weet ik zeker. Na onderzoek op het internet zag ik dat dit in de Haagse politiek ook een issue is. Het is niet dat ik lukraak de politieke agenda van Den Haag afspeur, zoals wordt beweerd. Ik ben hooguit een beetje laks geweest door het letterlijk over te nemen. Ik snap de ophef niet zo.”



Raadslid Danielle Koster vond het niet zo netjes, wat vindt u daarvan?

,,Een beetje kleinzerig en raar dat ze vindt dat ik eerst toestemming had moeten vragen. Het gaat om openbare informatie en elke politieke partij doet dit. Ze zouden bij het CDA in Den Haag juist blij moeten zijn dat ik dezelfde raadvragen stelde. Politiek bedrijven is geen wedstrijdje wie de meest originele vragen kan bedenken.”



Reageren andere politieke partijen wel positief op uw knip-en-plakwerk?

,,De Partij van de Dieren was blij dat elders in het land voor de zelfde standpunten wordt ingezet. Ze waren zelfs blij dat ze een positieve invloed in een andere gemeente kunnen hebben.”



Hoe wordt er gereageerd in de Delfzijlse politiek?

,,Ze proberen het tegen me te gebruiken, terwijl het een heel normaal gebruik is. Ik ga ook bewijzen dat de lokale CDA hier zelf schuldig aan is. Maar zo gaat dat in deze Delfzijlse slangenkuil. Ik noem het niet voor niets klein Sicilië aan de Waddenzee.



De burgemeester van Delfzijl vroeg of u wil stoppen met vragen stellen uit gemeenten die ver van Delfzijl vandaan liggen. Gaat u dat doen?

,,Hij doet alsof er kwesties zijn die overal in Nederland spelen met uitzondering van Delfzijl. Ik blijf gewoon vragen stellen. Voortaan misschien iets meer in mijn eigen woorden.”



