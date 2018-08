Raadslid Van Doorn doet aangifte tegen CIDI om smaad

Luden stelde deze week dat Van Doorn terreur verheerlijkt . Ze reageerde hiermee op de sympathie en steun van de Haagse politicus voor Tarik Ibn Ali, de imam die al langer vastzit in Spanje op verdenking van het rekruteren van jongeren voor de oprichting van een terreurcel voor IS.



Volgens Van Doorn is het verwijt dat hij terreur verheerlijkt onjuist. ,,Volgens onze jurist is dit smaad. Daar is de aangifte op gebasseerd.''



Eerder dit jaar deed CIDI aangifte tegen Van Doorn. Om zijn tweet: 'Moge Allah de zionisten vernietigen'. Die zaak ligt bij justitie.



