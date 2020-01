Raadslid Wij in Rijswijk geeft zichzelf cadeau aan CDA, partij ontvangt hem met open armen

,,Ik heb er lang over nagedacht”, zegt El Majjaoui. Maar de manier van werken waarop binnen Wij wordt gewerkt bevalt de nieuwkomer in de politiek niet.

Het rommelt sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in de Rijswijkse politiek. Een jaar na de verkiezingen stapte de VVD uit de coalitie met GroenLinks, Wij en D66. De milieumaatregelen van GroenLinks gingen de liberalen veel te snel. Bij het formeren van een nieuw college kwam het CDA er alsnog in.

Voorkeurstemmen

Het is de eerste keer dat Wij meedeed aan de verkiezingen. Het is de partij van de populaire wethouder Björn Lugthart, die Wij begon nadat hij uit de SP was gestapt. El Majjaoui functioneerde als lijstduwer voor Wij, waarin hij destijds veel vertrouwen had. Hij kwam op voorkeurstemmen toch in de gemeenteraad. Met 190 voorkeurstemmen verwierf hij de meeste voorkeurstemmen voor Wij na lijsttrekker Lugthart met ruim 1100 voorkeurstemmen.