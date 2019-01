Raadslid Wijsmuller: Voormalig COMM-directeur Walraven liegt

De Haagse manager zei daarna in een interview met deze krant dat de mensen die erbij stonden toen het museum verramponeerde het hardst schreeuwen, zei hij. ,,Zoals Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de HSP, die nu verwijten maakt dat geld verkwist is. Hij kwam in 2017 na de verbouwing van ons pand als wethouder met een grote bos bloemen aan en stond hier met champagne te proosten. Hij gaf toen complimenten vanwege onze durf en lef.’’



Wijsmuller is overdonderd door die uitspraak van de topman van COMM. Het is niet waar, zegt hij. ,,Ik ben er gewoon niet geweest. Ik weet niet met wie hij mij verward. Ik ben een beetje verrast. Misschien heb ik hem een keer ontmoet, maar dat ik daar op een feestje was, is onzin.’’