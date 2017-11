Raadsvragen over belaagde inwoner Duindorp

De fracties vragen het college de veiligheid van Meubelman te waarborgen. Ook schrijven zij in hun brief: 'De afgelopen jaren hebben zich in Duindorp geregeld nare incidenten voorgedaan richting bewoners die zich uiten, of een andere afkomst hebben.' Daarbij wordt gevraagd wat het college gaat doen om iedereen - ongeacht zijn of haar mening, achtergrond of afkomst - zich thuis en veilig te laten voelen in de wijk.