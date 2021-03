Raamprostitutie, hoe pakken anderen dat aan?

Schilders­wij­ker Mo Balah werd deels gevormd in het Westland: ‘Daar kwam ik voor het eerst Nederlan­ders tegen’

12 maart Mohamed Balah is een opvallende verschijning binnen Groep de Mos. De Marokkaanse Nederlander past niet direct in het plaatje dat sommige mensen hebben van de lokale Haagse partij. Vanuit zijn directe omgeving wordt hij ook geregeld gevraagd hoe hij daar terecht is gekomen. Zelf vindt Balah, die deels gevormd werd in het Westland, zijn keus helemaal niet zo gek. ,,Zo geweldig is links niet.’’