Raamprostitutie moet weg en Escher-museum komt in oude ambassade

Met video Vrouw krijgt vloeistof in haar gezicht gegooid, dader gevlucht

Een bewoonster van een woning aan de Potgieterstraat in Den Haag heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een brandende vloeistof in haar gezicht gekregen. De vloeistof zou in haar gezicht gegooid zijn. De dader sloeg vervolgens per fiets op de vlucht.

16 september