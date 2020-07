Rachel (8) mag onze iconische verslaggever Leo van der Velde zijn lintje opspelden

Kwam dat even mooi uit dat burgemeester Michel Bezuijen van Rijswijk door de coronamaatregelen niet zelf de lintjes mag opspelden. Nu was die eer weggelegd voor kleindochter Rachel (8). Zij mocht de versierselen die horen bij de koninklijke onderscheiding van opa Leo van der Velde op zijn jasje prikken.

Het is vrijdagmiddag in de Rijswijkse Schouwburg waar de uitgestelde lintjesregen neerdaalt op acht Rijswijkers die zich meer dan verdienstelijk hebben gemaakt voor de algemene zaak. Een van hen is de iconische verslaggever van deze krant en site, die met name de laatste jaren furore maakt met zijn brieven aan kleindochter Rachel. Hij laat alle facetten van de Haagse historie zien in mooie vergelijkingen uit ‘zijn tijd’ op vragen die Rachel nu heeft.

Duizendpoot

De veelgelezen brieven, waarvan het boek is uitgeroepen tot Beste Haagse Boek, is een van de vele verdiensten van Van der Velde. Burgemeester Michel Bezuijen sprak in de Rijswijkse Schouwburg, waar elke decorandus in een kleine kring van genodigden werd toegesproken om aan de coronaregels te voldoen, ook over Van der Velde die decennialang actief is geweest als vrijwillige duizendpoot bij de Haagse voetbalvereniging DUNO.