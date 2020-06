Rachel en Coen vertrekken uit hun woning ondanks dat de verf net droog is

Coen heeft een eigen aannemersbedrijf en dat zie je wel als je dit huis binnenstapt. De term ‘instapklaar’ of ‘turn key’ is hier wel op zijn plaats. De twee kochten het huis vijftien jaar geleden en knapten het helemaal op. Vervolgens kwam er nog een uitbouw, een opbouw en twee jaar geleden werd de hele benedenverdieping voor een tweede keer grondig aangepakt. En naast recent schilderwerk werd onlangs de laatste hand gelegd aan de tuin, met een prachtige overkapping als absoluut pronkstuk. ,,We zijn dus eigenlijk net klaar”, lacht Coen. ,,Maar we kwamen een geweldig ander huis tegen. En blijkbaar zijn we niet zo goed in stilzitten. Dus we gaan. Op naar een volgend project.”