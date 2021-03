Radar Love klinkt luid door de stad: ‘Mooi, maar ik houd meer van Rob de Nijs’

Onder die stormachtige hemel was het beneden een en al Radar Love wat de klok sloeg. Automobilisten reden met het raampje open en stuwden de roadsong aller roadsongs de avondspits in. De hit van Golden Earring - elk jaar goed voor een topnotering in de Top 2000 - was rond die tijd op bijna alle radiozenders te horen.



Menig fan had thuis de ramen met de stereo op tien opengezet, waardoor in vele straten het nummer was te horen waarmee de bijna 60 jaar oude Haagse rockband in 1973 zijn wereldhit scoorde. Dat het allesbehalve synchroon liep deerde niemand: dit was het ultieme eerbetoon aan George Kooymans, de gitarist die donderdag zijn 73ste verjaardag vierde maar die, getroffen door de spierziekte ALS waarschijnlijk nooit meer zal optreden.