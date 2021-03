‘Radar Love’ schalt op 11 maart ook door het Zuiderpark, waar anders?!

Waar anders in Den Haag moet de hit van de Haagse rockband in elk geval te horen zijn, zou je denken?! In de buurt rond het typisch Haagse park liggen de wortels van de band. De Hulshorststraat om precies te zijn, waar de buurjongens George Kooymans en Rinus Gerritsen samen de basis legden voor de legendarische rockgroep.

Het laten horen van ‘Radar Love’ door het Zuiderpark in aansluiting op het nationale eerbetoon waarbij íedereen op dat verjaardagsmoment van George Kooymans de hit moet laten horen vanuit huis, de auto of waar je dan ook bent, is een initiatief van de vrijwilligers van het Zuiderparktheater.

,,Mannen van wie de wortels ook rond het Zuiderpark liggen en soms ook leeftijdgenoten van de bandleden”, vertelt Sanne Bakker van het Zuiderparktheater. ,,Ze zijn met elkaar het theater aan het opknappen, want we zijn natuurlijk vanwege de coronamaatregelen gesloten. Maar bij de koffie kwamen ze met het idee om in het Zuiderpark mee te doen aan het eerbetoon.”

Technisch wordt er nog even gepuzzeld hoe en wat, maar het moet mogelijk zijn om de hit ‘over de boxen’ het park in de sturen. ,,In een deel van het Zuiderpark moet de muziek te horen zijn”, zegt Sanne. ,,Het is jammer genoeg niet mogelijk om mensen uit te nodigen naar het theater te komen, maar op afstand in het Zuiderpark gaan we helemaal meedoen.”

De band heeft volgens het archief van het Zuiderparktheater er in 1981 opgetreden. ,,Ik ben zelf uit 1989, dus ik moet afgaan op ons archief”, zegt Sanne Bakker. ,,Maar ik sluit niet uit dat de band nog wel eens in het Zuiderpark heeft gestaan. Alle informatie daarover is welkom.”

