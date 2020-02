Raddraaiers krijgen waarschuwingsbrief na onrust Haags stadscentrum

Man (35) die tuinstoe­len op A4 gooide krijgt behande­ling in een tbs-kli­niek

15:07 De rechtbank in Den Haag heeft Sherwin I. (35) veroordeeld tot behandeling in een tbs-kliniek omdat hij vorig jaar april vanaf het viaduct Bosgang in Rijswijk twee tuinstoelen op de A4 slingerde. De man gooide in 2016 ook al stenen vanaf dezelfde plek op de snelweg.