Radeloze familie van vermiste Nsimire (14) flyert in de hoop op een tip

Nsimire is inmiddels twaalf dagen vermist. Gisteren was er al een zoektocht in het Zuiderpark op touw gezet. Vandaag worden in Den Haag duizenden flyers verspreid. Rond station Den Haag Centraal zijn vrijwilligers deze aan het uitdelen en ook op andere plekken in de stad.

De eerst stapel van 2500 flyers was vanochtend al snel uitgedeeld. Daarom is een tweede druk van ongeveer 4000 stuks gemaakt die in de loop van de middag worden verspreid. De actie is overigens uitgebreid naar station Rotterdam Centraal. ,,Er zijn geen aanwijzingen dat ze daar is gezien, maar het is goed om hier landelijk aandacht aan te besteden", vertelt een kennis van de familie.