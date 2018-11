Radio-dj’s halen 14.228 sintcadeautjes binnen voor kids

VideoDe formule van het Glazen Huis werkt ook in Den Haag: de radio-dj’s van Den Haag FM halen ruim 14.000 sint-cadeaus binnen. De stapel cadeaus is zó hoog dat Esther Blom, voorzitter van de stichting Sintvoorieder1, niet weet wat ze ziet als vanavond om acht uur het totaal aantal pakjes bekend wordt gemaakt.

Stampende muziek, een donkere kroeg met overal stapels cadeaus en een rij wachtenden voor de microfoon van Den Haag FM. Iedereen in het Park Road Café in de Haagse Nobelstraat, waar de hele week sinterklaascadeaus zijn ingezameld voor gezinnen met weinig geld, filmt elkaar met een mobieltje. De combinatie van ingrediënten is ideaal voor een geslaagde opbrengst voor een goed doel. Dat hebben acties als Het Glazen Huis rond kerst wel bewezen.

De delegatie van de Skihut in Scheveningen heeft de kroeg nog niet verlaten of de directeur van het Nationale Theater komt 50 kaartjes doneren voor kindervoorstellingen. ,,Het is geweldig dat door deze inzameling zoveel mogelijk cadeaus kunnen worden gegeven aan kinderen’’, zegt Blom. ,,Maar ook dat er op deze manier breder aandacht wordt gegeven aan armoede onder kinderen.’’

Volledig scherm den haag fm zamelt cadeautjes in voor sintvoorieder1 in de mobiele studio in Parkroad Cafe op de Nobelstraat © NICO SCHOUTEN De stichting werkt samen met onder meer de Voedselbank, de Reclassering, Jeugdbescherming voor vluchtelingen en Stek voor stad en kerk en verzorgt sinterklaaspakketten voor kinderen van 0-18 jaar. Nieuw gekochte spullen. ,,Speelgoed dat wij afkeuren voor onze sinterklaasactie omdat het gebruikt is, gaat naar organisaties voor in hun gemeenschappelijke ruimte en komt dus ook goed terecht.’’

Elisa Nuij van de landelijke Sinterklaasbank weet wat zulke radio-inzamelacties opleveren. De naam van je bedrijf noemen in de plaatselijke ether bij een donatie is aantrekkelijk. Maar de Sinterklaasbank - ‘Niet van Voedselbank, maar van een bank als de SNS’- heeft niet zo’n hulpje als de radio bij het inzamelen. ,,Wij doen het een beetje anders dan andere stichtingen. Wij vragen alleen geld te doneren, zodat kinderen met een barcode die 25 euro vertegenwoordigt, zelf iets kunnen kopen’’, zegt Nuij. ,,Dat levert kinderen ook de voorpret op van in folders van speelgoedwinkels kijken en iets uitzoeken.’’

Ook richt ze zich niet op ‘dezelfde gangbare doelgroepen die de weg naar instanties weten’. ,,Wij steken daarom veel energie in het vinden van de echte verborgen armoede. Denk aan zzp’ers. Wij zoeken samen met huisartsen, maatschappelijk werk, schuldsanering en bijvoorbeeld werkgevers kinderen die echt buiten de pakjesboot vallen. Door eerst 125.000 euro te investeren bij speelgoed- en andere zaken kunnen we jaarlijks 5000 kinderen pakjesavond laten vieren.’’ Het is elk jaar weer spannend of ze het geld terugkrijgen via donaties. ,,Zuid-Holland staat in elk geval op 1 met doneren.’’