Radio maken op de plek waar het honderd jaar geleden begon

VideoHonderd jaar geleden maakte Hansel Idzerda de eerste officiële radio-uitzending vanuit zijn woonhuis in de Beukstraat in Den Haag. Om het historische moment te herdenken, én de uitvinder en pionier te eren, kwamen verschillende radiomakers zaterdag in zijn oude woning samen om een radio-uitzending te maken.