Radio Tonka doet het nog en blijft ook dit jaar 'gewoon' uitzenden

Tonka begon in 1994 op initiatief van een handvol Haagse muziekliefhebbers in het kraakpand de Blauwe Aanslag (zo genoemd omdat eerder vanuit hetzelfde gebouw jaren eerder in blauwe enveloppen aan de burgers de belastingaanslagen werden verstuurd).

Radio Tonka is niettemin blij en opgelucht dat er ook in 2020 weer muziek in zit en heeft alweer plannen genoeg. ,,We willen vaker uitzendingen op locatie gaan verzorgen'', laat een woordvoerder weten. ,,Live verslag brengen van concerten en culturele evenementen. Op eigen initiatief of in samenwerking met bevriende organisaties.''