Radiopiraat hield regie tot het laatst in eigen handen

Update Deel van ap­par­te­men­ten­com­plex ontruimd na brand

20:25 In een woning in een appartementencomplex Clingenbosch aan de Cees Laseurlaan in Den Haag heeft vanavond brand gewoed. Zeker twaalf omliggende woningen zijn ontruimd. De woning waar de brand ontstond, is onbewoonbaar verklaard. Niemand raakte gewond.