Radiopresentatoren organiseren alternatieve Haagse Canal Pride

Eerder deze maand werd bekend dat de Haagse Canal Pride definitief niet door zou gaan. De organisatie van het The Hague Rainbow Festival, waarvan de botenparade een onderdeel zou worden, was subsidie beloofd voor het evenement. Die zak met geld bleef echter uit. Het resultaat was een tekort van 25.000 euro.

Toch zal er op 10 juni tenminste één roze boot over de Haagse grachten gaan varen. ,,Het is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen grap", vertelt Rogier Heimgartner. ,,Eerder deze maand hadden we mede-initiatiefnemer Kim Waanders van D66 beloofd dat we hoe dan ook met haar de gracht op zouden gaan."

Quote Desnoods maken we er een silent disco van Rogier Heimgartner

Een boot hiervoor ontbrak echter nog. Rogier en Justin besloten daarom vandaag naar De Ooievaart te bellen. De rondvaartorganisatie had negen boten voor de oorspronkelijke pride gereserveerd en directeur Peter Duivesteijn was ook teleurgesteld dat de roze tocht niet doorging. Hij beloofde daarom een boot voor Kim Waanders en de dj's ter beschikking te stellen.

Vergunning

De initiatiefnemers hopen dat meer Hagenaars zullen aansluiten, al moeten de haken en ogen van de parade nog wel geregeld worden. Daar hebben de presentatoren de komende weken voor gereserveerd. ,,Er moet natuurlijk ook een dj komen, al moeten we nog wel uitzoeken of daar een vergunning voor nodig is", geeft Rogier toe. "Ach, desnoods maken we er een silent disco van."

De alternatieve Canal Pride is géén deel van het The Hague Rainbow Festival, benadrukt Rogier. Wel willen de presentatoren de organisatie een hart onder de riem steken. ,,We hopen dat hiermee een goed voorbeeld te geven, zodat er volgend jaar een grote Canal Pride kan worden georganiseerd."