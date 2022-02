Radiostation Future Intel verliest pand: ‘Waarom zijn wij niet ‘cultureel’ genoeg?’

Future Intel is in de Haagse muziekwereld en de ‘underground-scene’ bekend als hét non-profit radiostation voor jonge artiesten en kunstenaars. Ze bestaat sinds vorige maand precies twee jaar. Een vrolijke verjaardag was het echter niet: Future Intel kreeg onlangs te horen dat ze het pand aan de Zonweg moeten verlaten. ,,We snappen er niks van’’, verzucht Mounir Gros (36), een van de oprichters van Future Intel. ,,Hoewel de nieuwe eigenaar, het Rijk, wenst dat het pand een culturele invulling krijgt, krijgen wij geen vernieuwd contract. Onze aanvraag is zonder dialoog of onderbouwing afgewezen, terwijl wij een cultureel-maatschappelijk platform zijn. Dat is precies wat het Rijk zegt te willen.”