Radjwan werd met mes bedreigd op politiebureau: ‘Onbegrijpelijk dat hij vrij rond kon lopen’

De rechter kijkt al verontschuldigend als Radjwan de zaal binnenloopt. Opnieuw is de verdachte, een 34-jarige Rijswijker, niet op komen dagen. Ook de advocaat is in geen velden of wegen te bekennen. Even lijkt het erop dat de zaak voor de derde keer wordt uitgesteld.

Als de officier van justitie de advocaat probeert te bellen, zegt de rechter tegen Radjwan: ,,U heeft iemand getroffen die dag, dat was een speciaal iemand. Hij zit in een instelling die aangaf dat er speciaal vervoer nodig is, omdat de man gevaarlijk is of kan zijn. De vorige keer was er geen speciaal vervoer aanwezig.’’