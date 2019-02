Rainbow Festival kan dit jaar wél uitbreiden

In totaal is het budget in het gemeentelijk Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen dit jaar 400.000 euro. De eerste ronde van 150.000 euro is bedoeld voor Haagse evenementen en festivals die plaatsvinden in de periode van mei tot en met juli. Wethouder Richard de Mos (economie, evenementen) maakte gisteren de vijftien festivals bekend die deze zomer (een deel van) de aangevraagde subsidie ontvangen.

Zo krijgt The Hague Africa Festival een bedrag van 10.000 euro (aanvraag: 15.000 euro), het Summertime Festival krijgt 7.500 euro (aanvraag: 10.000 euro) en ook de Bunkerdag kan rekenen op financiële steun (5.000 euro van de aangevraagde 15.000 euro).

Twee festivals ontvangen het volledige bedrag waarvoor ze een aanvraag deden: North Sea Regatta (24.750 euro) en Den Haag Pride, voorheen The Hague Rainbow Festival. Laatstgenoemd evenement krijgt 25.000 euro, de maximale bijdrage vanuit het promotiefonds.

Omdat Den Haag Pride óók een bijdrage van 25.000 euro krijgt uit de subsidiepot ‘Emancipatie’, kan het twee keer meer besteden dan vorig jaar. In 2018 moest de geplande Canal Pride over de Haagse grachten nog kort van de voren worden gecanceld vanwege geldgebrek. De festivalorganisatie stelde dat de gemeente subsidie had toegezegd, maar uiteindelijk niet met extra geld over de brug kwam.

Organisator Ben Manuputty van Den Haag Pride laat nu weten heel blij te zijn met de bijdrage voor het kleurrijke emancipatiefeest. ,,Dit biedt kansen om ons festival uit te breiden.” Zo wordt een ‘typisch Haags element’ komende zomer toegevoegd. Of hij doelt op de Canal Pride, laat Manuputty nog even in het midden. ,,Daarover melden we binnenkort meer.”