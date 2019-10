Rally voor Zeldzame Ziekten Fonds is moeilijker dan gedacht

De jaarlijkse rally voor het Haagse Zeldzame Ziekten Fonds is geen makkie; zo ontdekten onze verslaggever en zijn zoon Steve. Voor team 73 dus geen beker bij de finish...

Begin vorige week nodigde Daniëlle Nicodem van het Zeldzame Ziekten Fonds (ZZF) alle media uit om verslag te doen van hun rally die afgelopen zaterdag werd verreden. De toertocht startte eerder al eens bij het Catshuis en op het Binnenhof; lekker dichtbij. Dat geldt niet voor vliegbasis Volkel , waar dit jaar de start en de snelheidsproef was. ,,En dat laatste is juist zo leuk", zegt mijn zoon Steve als hij van de rally hoort.

Vanwege het goede doel, geld inzamelen voor onderzoek bij couveusekinderen met sepsis (bloedvergiftiging), wil Mercedes-Benz Den Haag ons best een automobiel lenen. Zoonlief kan goed autorijden, dus kan hij dat karretje van ruim 156.000 euro fijn besturen. Al begin ik natúúrlijk over schades die hij in zijn jeugd heeft gereden, meneer geeft geen krimp.

Dan wordt het een rustig rallydagje, hoop ik. Maar als Steve bij de snelheidsproef, op de start- en landingsbanen voor de F16's, ruim 270 km haalt, schreeuw ik het uit. Van angst. Gelukkig duurt die test niet zo lang.

Bij de stempelposten valt op hoeveel Haagse teams er mee doen. Cateringgigant Raymond Talsma en compagnon Leon Harinck van House of Lords zijn er met een Westfield SE1. ,,Weegt maar 500 kilo. Een zelfbouwpakket." We zien Patrick van den Broek en Mark van Franck in een Corvette C2 uit 1964. Fred Brom en zoon Andrew, van juwelier Steltman op de Plaats, rijden met Alfa Romeo en hebben ook nog mooie horloges als veilingprijzen beschikbaar gesteld.

Volledig scherm Hagenaars Fred Brom en zoon Andrew, van juwelier Steltman, voor hun bloedrode Alfa Romeo. © Leo van der Velde

ZZF-voorzitter Charles Ruijgrok en oud-coureur en ZZF-ambassadeur Jan Lammers, ook sportief directeur van circuit Zandvoort, zijn blij met alle BN'ers. Onder wie Gijs van Lennep, Jan Peter Balkenende, Rob Geus en Gaston Starreveld.

Als ik m'n zoon vertel niet te kunnen kaartlezen, neemt hij het over. Steve lacht: ,,En als dat niet lukt, dan karren we gewoon achter die gasten aan." Goed idee.

De ochtendroute voert door een fraaie omgeving naar het bijzondere Gallery Aaldering. Een familiebedrijf dat is uitgegroeid tot een van de grootste dealers van klassieke auto's in Europa. Prachtig, maar na de kroketlunch moeten we allemaal weer snel op pad.

Volledig scherm Ook Jan Peter Balkenende deed mee met broer Ernst Jan. © Leo van der Velde

Kleven

Voorzitter Ruijgrok had voor de finish een mooie locatie in Den Haag in gedachten, maar die reageerde te laat en vroeg 45.000 euro huur. ,,Pfff, en dat voor een benefiet", schampert hij. De 88 rallyauto's moeten nu naar Porsche Centrum Rotterdam.

Geen probleem voor Steve, die eerst achter een BMW kleeft, daarna achter een Porsche. Bewust wisselend om niet op te vallen. Dat levert veel gelach op in onze auto. Maar niet genoeg stempels en ook niet in de juiste volgorde. Bij de finish wacht team 73 dus geen beker. Wél het goede nieuws dat rally, veiling en loterij bij elkaar 125.000 euro hebben opgeleverd. Een record.

Volledig scherm Raymond Talsma en Leon Harinck van cateraargigant House of Lords in een Westfield SE1. © Leo van der Velde