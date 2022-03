Ramen en deuren knallen door explosie uit Haagse portiekflat

Kerklokken door het hele land luidden als steun voor Oekraïne, ook in Delft en Leidschen­dam-Voor­burg

Door het hele land luidden woensdagmiddag tussen 17.15 en 17.30 uur kerklokken vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne. De Raad van Kerken in Nederland had hiertoe opgeroepen. Ook in Delft en Leidschendam-Voorburg doen kerken mee aan het gebaar.

2 maart