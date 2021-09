Ramkraak bij Intertoys in Voorburg

Wonen en werken in ‘s lands eerste flat: ‘Daar gebeuren spannende dingen, dacht ik altijd’

9 september Het is een wit ankerpunt in de verdere bruine bakstenen bebouwing van de Haagse wijk Benoordenhout: de Nirwana-flat, waarvan het ontwerp 95 jaar geleden begon. Met de zeven etages en andere voorzieningen als een liftschacht was het plan in 1926 het begin van een revolutionaire bouw. Het gebouw wordt gezien als de eerste flat van Nederland. Nog steeds trekt het witte pand de aandacht.