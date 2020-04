Ramkraak op Jumbo Volendamlaan: geen buit, wel veel schade

Bewoners Renbaan­kwar­tier zijn ‘tientallen plassende, dronken overlastge­ven­de Oost-Europeanen’ spuugzat

4 april Ze plassen in portieken, stoken vuur bij de speeltuin, vallen voorbijgangers lastig en drinken in het openbaar. Buurtbewoners van het Renbaankwartier in Scheveningen zijn de overlast die de ‘tientallen Oost-Europeanen zonder vaste woon- of verblijfplaats’ veroorzaken spuugzat. De overlastgevers zijn vanwege de coronamaatregelen tijdelijk in het Bella Vista en Andante hotel ondergebracht.