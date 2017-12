Rampje spelen in Haga: 'Spoedeisende hulp overspoeld na aanslag'

Even na 07.00 uur gaat in het Hagaziekenhuis locatie Leyweg de telefoon. Het is de meldkamer met het nieuws dat er een terroristische aanslag is gepleegd op station Hollands Spoor. ,,Vermoedelijk veel slachtoffers'', klinkt het. Onmiddellijk wordt 'fase 3' (de hoogste fase van paraatheid) uit het rampendraaiboek in gang gezet. Honderdvijftig mannen en vrouwen, onder wie artsen, verpleegkundigen, beveiligers, maatschappelijk werkers en 40 lotusslachtoffers, zijn betrokken bij de oefening, die moet aantonen of het ziekenhuis klaar is voor het echte werk. Aan het personeel op de spoedeisende hulp zal het niet liggen. Van paniek is geen sprake als een ambulanceverpleegkundige iemand met een 'zuigende borstwond' (een longperforatie) in een rolstoel binnenrijdt. Geroutineerd wordt het bebloede slachtoffer naar een onderzoeksruimte gereden, waar een dokter voor hem klaar staat. Er volgen minstens één amputatie, veel inwendige bloedingen, botbreuken en een aantal flinke snijwonden. Het is druk op de spoedeisende hulp, maar toch heerst er rust. Van een stuk of tien zwaargewonden raken ze op deze afdeling niet ontregeld.

De slachtoffers komen van ver. Sommige lotus-medewerkers gingen al om 02.30 uur van huis om op tijd te zijn voor de ramp in Den Haag. Het zijn professionele 'slachtoffers', die betaald worden voor hun rol. ,,Het loopt gesmeerd hier in Den Haag'', zegt Maria, die een vrouw speelt die haar man kwijt is. Maria doet dit soort oefeningen overal in Nederland. In de directievertrekken wordt getelefoneerd met de burgemeester. Even wordt op hoog niveau overlegd. Want wat te doen met het gerucht dat er een bus met veertig zwaargewonden onderweg zou zijn? De enige aanwezige dokter in de bestuurskamer merkt praktisch op: ,,Veertig zwaargewonden in een HTM-bus? Dat past nooit. Dat zijn er hooguit twintig.''



Nog geen twee uur later wordt 'fase 3' weer teruggeschaald. ,,We hebben hier 160 zwaargewonden per jaar. We zijn dus wel wat gewend'', verklaart spoedeisende hulparts Vanessa Valk de routine waarmee de 'aanslag' door het Hagaziekenhuis wordt opgevangen.