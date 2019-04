Ramptoeristen Grote Marktstraat vergapen zich voor tweede keer aan ernstig incident

Fietscoach Henk Rekman is zondagmiddag ter hoogte van Hema in de Grote Marktstraat bezig een fietser de juist parkeerplek te wijzen wanneer een vrouw in paniek naar hem toekomt. ,,Aan de overkant van de straat had een man een mes tevoorschijn getrokken", vertelt Rekman een dag na het incident in de Haagse winkelstraat. ,,Ik heb de handhavers verderop in de straat om hulp gevraagd. Toen zij kwamen, had de man met het mes zichzelf al verwond en hebben ze 112 gebeld."