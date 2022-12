Ramsley dacht dat zijn vriendin Shanty vreemdging, stak haar tien keer en wurgde haar met ceintuur

Vriend van gestoken en gewurgde Shanty in Pieter Baan Centrum

Ramsley F. (28), die in een studentenflat aan de Van Maanenkade in Den Haag zijn vriendin zou hebben neergestoken en gewurgd, zit in het Pieter Baan Centrum. Daar wordt onderzocht of hij psychische of persoonlijkheidsstoornissen heeft.

1 juni