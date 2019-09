Randall Labordus wil de aanval zoeken met TAC'90

Voor de Haagse promovendus gaat vanaf volgende week zondag een nieuwe wereld open in de eerste klasse. ,,We moeten direct al naar Vlissingen. Zo'n lange busreis hebben we nooit eerder meegemaakt. Ik kijk er in elk geval enorm naar uit en hoop dan ook zo belangrijk mogelijk voor het team te kunnen zijn", benadrukt de balvaardige aanvaller.

Met de komst van onder meer Hamza Boukhari (RKAVV), Nabil Hadui (Scheveningen) en Gelano Fortes (Boshuizen) is de aanvalslinie er nog sterker op geworden. ,,We gaan ook in de eerste klasse de aanval zoeken. Daar ligt nu eenmaal onze kracht. Alleen moeten we er wel rekening mee houden dat we tegen tactisch slimmere tegenstanders komen te voetballen. Dat is denk ook het grote verschil met de tweede klasse."