'Nieuw Amsterdam? Nee!'

'Vlag van terroristi­sche organisa­tie hoort niet thuis in Den Haag'

14:02 Groep de Mos is woest om het gebruik van een Hezbolla-vlag bij een demonstratie op het Lange Voorhout in Den Haag, afgelopen vrijdag. Volgens raadslid Nino Davituliani hoort 'deze vlag van een terroristische organisatie' niet thuis in de stad.