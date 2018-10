Randstadrail 3 en 4 rijden om door stroomstoring

Video Dagenlange kerkdienst om uitzetting van Armeens gezin te voorkomen

28 oktober In buurt - en kerkhuis Bethel in Den Haag wordt sinds afgelopen vrijdag een kerkdienst gehouden zonder pauzes. De Haagse Protestantse Kerk wil daarmee voorkomen dat de Armeense Hayarpi Tamrazyan (21) en haar familie worden teruggestuurd naar Armenië. ,,Kerkasiel is een regel die in de wet is vastgelegd waarin gezegd wordt dat de politie niet een kerkruimte binnenvalt als daar een dienst gehouden wordt.‘’