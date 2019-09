Randy Newman komt naar Den Haag

Newman heeft klassiekers geschreven als ‘You can Leave your hat on’, waarmee Joe Cocker ook een wereldhit scoorde. De laatste jaren maakt hij ook furore met muziek voor films als Toy Story, waarmee hij de hit ‘You’ve got a friend in me’ scoorde en A Bug’s Life, Cars en Cars 3. Hij begon in 1968 met het maken van muziek en kreeg meerdere onderscheidingen. Ook heeft hij een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame.