Range Rover rijdt het water in na botsing, bestuurder komt met de schrik vrij

Rond 18.50 werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een auto in het water. Toen zij aankwamen, zat de bestuurder op het dak van de auto. Hij is er door brandweermannen vanaf gehaald en opgevangen in een politieauto. Toen de ambulance arriveerde is de bestuurder nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



De auto belandde in het water na een botsing met een busje.