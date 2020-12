Rapper Jebroer moet gemis aan vreugdevuren een beetje goed maken en club PIP streamt een party in huis met Goldband en bekende dj’s

Rondleidin­gen­in­sti­tuut ProDemos krijgt nieuwe directeur

10:48 ProDemos heeft per 1 maart 2021 een nieuwe directeur. Eric Stokkink neemt het stokje over van Sjef van Gennip die sinds 1 januari dit jaar waarnemend directeur was van het instituut dat rondleidingen geeft door de Tweede Kamer.