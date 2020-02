Rapper Willie Wartaal komt met eerste album

Als gevolg van die val zat Willie, wiens echte naam Olivier Mitshel Locadia luidt, drie maanden thuis en had hij ineens alle tijd om na te denken over wat hij wilde. Na al meer dan duizend shows te hebben gegeven en al vele albums te hebben uitgebracht met de Jeugd van Tegenwoordig besloot hij dat het tijd werd om zijn eigen muziek uit te brengen. Voor zijn solodebuut werkte hij samen met rappers en producers als Vjèze Fur, Faberyayo en Bas Bron, maar ook met Willem van The Opposites en zijn collega Dio. Met die laatstgenoemde bracht hij afgelopen week een nieuwe single uit: Behalve Ik. Het album Enkelbangers verschijnt op 6 maart.

Ambassadeur

Willie Wartaal werd als kind van Curaçaose ouders geboren in het Zeeuwse dorp Poortvliet. Hij groeide in Amsterdam - met zijn broertje en zusje - op bij zijn drugsverslaafde moeder en hij leefde korte tijd in Portugal. Twee jaar geleden vestigde hij zich in de Haagse wijk Ypenburg. Afgelopen najaar was hij ambassadeur van de bibliotheek Den Haag.