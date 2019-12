Rappersgroep SK6 bedreigd vanwege dood van Bilal (20): ‘Mocht niet meer in Schipperskwartier komen’

Grote messen zijn nooit ver weg als de rapgroep SK6 een clip uitbrengt. Ze zijn prominent in beeld, vastgehouden door jongeren met bivakmutsen, maskers of motorhelmen. De clips zijn opgenomen in het Schipperskwartier, het buurtje in Laak waar ze wonen en waar op de hoek daarvan Aydin met messteken werd gedood. In de muziek wordt geweld verheerlijkt. En het is populair. Een van de laatste clips is op YouTube inmiddels rond de 135.000 keer bekeken.