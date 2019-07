Rapportcijfers voor prettig wonen in Den Haag: Vogelwijk bovenaan, Groente- en Fruitmarkt hekkensluiter

De rapportcijfers van de wijken rollen uit een onderzoek naar prettig wonen per wijk, dat het Centraal Bureau voor de Statistiek en de gemeente hebben uitgevoerd. De lijst bevat weinig verrassingen. Het cijfer voor leefbaarheid is het hoogst in Vogelwijk, Benoordenhout en Archipelbuurt, waar weinig huurwoningen zijn, de huizenprijzen hoog en weinig mensen een kleine portemonnee hebben. De laagste rapportcijfers krijgen Groente- en Fruitmarkt, Transvaalkwartier en Moerwijk, waar veel huurwoningen zijn, de huizenprijzen laag en relatief veel mensen rond moeten komen van een klein inkomen. Wethouder Rachid Guernaoui wil met de onderzoeksresultaten in de hand leefbaarheid per wijk verbeteren.



Tot nu toe werd beleid vooral gemaakt op stadsdeelniveau. ,,Maar bijvoorbeeld stadsdeel Escamp telt 125.000 inwoners, net zoveel als een stad”, legt Guernaoui uit. ,,Daar gaan we nu wijkplannen voor maken.” Maatregelen zijn onder meer koopwoningen bouwen in Zuid-West en zorgen dat buurtbewoners elkaar vaker ontmoeten, bijvoorbeeld door middel van sporten, zingen of eten. ,,Mensen zeggen ook dat ze elkaar te weinig ontmoeten.”



De scores zijn gemeten aan de hand van tientallen criteria die zijn voorgelegd aan 12.500 Hagenaars. Per wijk is een grafiek gemaakt met 19 factoren die samenhangen met de leefbaarheid. Er is onder meer gekeken naar overlast van buren, veiligheid, gezondheid, de aanpak van de gemeente en de sociale samenhang in een wijk. ,,De resultaten hebben ons niet verbaasd, het is een bevestiging die nu objectief is gemeten.”