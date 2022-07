Rat bespringt reizigers in tram en inzamelingsactie voor vernield waterpark: dit zijn onze meest gelezen verhalen

Tussen de instappende mensen op halte Heeswijkplein in Den Haag sprong ook een rat aan boord. En nadat zijn Storm Aquapark in Leidschendam werd lek gestoken door een onbekende, krijgt eigenaar Pieter Alders van allerlei kanten hulp. Dit zijn onze best gelezen verhalen van afgelopen week.

Al weken vermiste Ashley (17) bevindt zich mogelijk in onveilige situatie

De politie is nog altijd dringend op zoek naar de vermiste Ashley Krieger. Het 17-jarige meisje is zo’n drieënhalve week geleden, op vrijdag 3 juni, voor het laatst gezien in Leeuwarden. ‘Ashley bevindt zich mogelijk in een onveilige situatie in de omgeving van Delft’, meldt de politie vandaag.

Rat bespringt reizigers in tram, Hicham stopt paniek met dodelijke trap

,,Uit het niets ontstond er paniek in de tram, een dame sprong heel hoog op en viel op haar gezicht.” Tussen de instappende mensen op halte Heeswijkplein in Den Haag sprong ook een rat aan boord. Gelukkig was Hicham daar om in te grijpen.

Bijna 25.000 euro opgehaald nadat grootste waterpretpark van Nederland werd vernield

Een week nadat zijn Storm Aquapark in Leidschendam werd lek gestoken door een onbekende, krijgt eigenaar Pieter Alders van allerlei kanten hulp. Van concurrenten, klanten en een vriend die een inzamelingsactie is gestart. De teller daarvan staat na vier dagen al op bijna 23.000 euro.

Eten voor allerarmsten vulde 1,5 jaar haar huiskamer, nu krijgt Asma een eigen plekje

Ze woonde anderhalf jaar tussen de groente- en fruitdozen, luiers en tandpasta. Haar kinderen konden nauwelijks spelen in het overvolle huisje, dat diende als voedselbank voor de allerarmsten in de buurt. Weldoenster Asma Bennejma heeft nu echter een aparte ruimte gekregen voor haar cliënten. ,,Ik kan nu iedereen helpen.’’

Festivalprikker had injectienaald met harddrugs op zak, drie vrouwen deden aangifte

De verdachte van zogeheten ‘needle spiking’ op festival Den Haag Outdoor had een naald bij zich met stoffen die voorkomen in cocaïne, heroïne en andere versnijdingsmiddelen. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag. De 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd op het festival opgepakt, omdat hij meerdere vrouwen zou hebben geprikt met de naald.

Dit museum toont Formule 1-wagens van racelegendes: ‘Je ziet gebruikssporen nog zitten’

In de aanloop naar de Grand Prix in Zandvoort waar wereldkampioen Max Verstappen zijn fans ongetwijfeld weer zal vermaken, zijn Formule 1 wagens van racelegendes te zien in het museum. De auto’s vertellen duizend en één verhalen: ‘Je ziet de gebruikssporen nog zitten.’

Anouk zou ‘zo veertig aangiftes’ kunnen doen: ‘Ik heb zelf in de schoenen van die vrouwen gestaan’

Als Anouk zou willen, zou de zangeres ‘zo dertig, veertig’ aangiftes kunnen doen. Dat zegt ze in een interview met Vogue. Anouk heeft het dan over de periode toen ze 14, 15 jaar was. ,,Toen ik eenmaal doorgebroken was kon niemand me meer iets maken, ik was toughened up.”

Vrouw (19) overleden bij scooterongeluk op Thorbeckelaan in Den Haag

Een 19-jarige scooterrijdster is donderdag overleden na een botsing met een auto op de Thorbeckelaan. De politie meldt dat de vrouw, afkomstig uit Den Haag, in het ziekenhuis is overleden.

Politie houdt demonstrerende huisartsen tegen bij Binnenhof

Politie heeft vrijdagmiddag demonstrerende huisartsen tegengehouden bij het Binnenhof. De groep vertrok vanaf de demonstratie op het Malieveld in Den Haag, waar de actievoerders aandacht vroegen voor de drukte in de huisartsenzorg. Gezondheidsminister Ernst Kuipers zou naar de demonstratie komen, maar door de uitgelopen ministerraad kon hij niet meer aanwezig zijn.

