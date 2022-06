Rat bespringt reizigers in tram, Hicham stopt paniek met dodelijke trap

Hicham zag hoe de rat van het ene naar het andere einde van de tram rende en overal onrust stookte. Andere passagiers renden door de tram en sprongen op de banken, wat voor valpartijen zorgde. ,,Hij sprong letterlijk tegen mijn been aan!” vertelt een reizigster. ,,Ik ben toen gaan schreeuwen en ben weggerend. De rat rende een paar keer heen en weer, toen was er een meneer die hem dood trapte.”

Ik was bang dat mensen uit paniek iets zouden breken of zich bezeren

Hicham, de held van dit verhaal, kon op dankbaarheid en applaus rekenen van zijn medepassagiers. Zelf is hij minder trots op zijn daad. ,,Om eerlijk te zijn vind ik het heel erg dat ik de rat dood heb geschopt.” In alle tumult leek het gevaarlijk te worden in de tram. ,,Ik kon niet aanzien hoe de vrouwen in de tram verschrikkelijk bang waren, ik was bang dat mensen uit paniek iets zouden breken of zich bezeren”.