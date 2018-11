'Rat eet brood van de eendjes op'

De waarschuwingsborden om geen vogels te voeren omdat de etensresten ratten aantrekken, voldoen niet meer. Er komen tussen de flats in Mariahoeve borden te staan waarop het ziekteverwekkende knagertje zelf te zien is. Bah, dat beest wil je niet in je buurt hebben.



Duidelijke beeldtaal en duidelijke sancties. Dat is de kern van het nieuwe rattenplan van wethouder Richard de Mos, die er zelf mee de boer op gaat. Zoals in Mariahoeve, de wijk met veel hoogbouw waar de overlast van ratten rustig een rattenplaag kan worden genoemd.

Gebiedsverbod

De overlast zit de wethouder zo hoog dat hij zich zelfs verspreekt als hij het opnemen van het 'gebiedsgericht voederverbod' in de plaatselijke politieverordening bedoelt. De Mos heeft het over een 'gebiedsverbod voor ratten' en kan er zelf smakelijk om lachen. ,,Als dát zou kunnen, zo'n rattenverbod.‘’



In wezen kan het. En we kunnen het zelf afdwingen. Want volgens de wethouder, de stadsecoloog en de expert van Haagse Milieu Services die helpt bij de bestrijding van ongedierte, hebben inwoners van Den Haag de aanwezigheid van ratten zelf in de hand. ,,Het voedselaanbod bepaalt de grootte van de rattenpopulatie'', zegt stadsecoloog Martin van den Hoorn, specialist in ratten. Geen etensresten in de openbare ruimte betekent geen ratten die er zich aan te goed doen.



De natuur helpt daarbij een handje. Want een rat leeft ongeveer een jaar, legt Van den Hoorn uit. ,,Als je met gebrek aan voedsel het aantal jongen de kop kan indrukken, dan heb je al snel effect van je maatregelen.'' Ook al is het volgens de stadsecoloog uitgesloten dat de rat helemaal wordt uitgeroeid. ,,We richten ons dan ook op de overlast'', zegt De Mos.

Meldpunt

De nieuwe aanpak behelst ook één meldpunt bij de gemeente Den Haag, zowel via de gemeentelijke website als via één telefoonnummer: 14070. En heel veel samenwerking met andere instanties, zoals de handhavers. Zij gaan in Mariahoeve huis aan huis aanbellen en nogmaals aandringen op het stoppen met het over het balkon gooien van etensresten en het voeren van vogels met brood. ,,Het gaat niet om een boterhammetje dat je voert aan de eendjes. Maar wel om hele bergen brood die de eendjes niet op krijgen en dan eten worden voor ratten", zegt Van den Hoorn.



Ook de woningbouwverenigingen gaan meewerken door waar nodig gaten onderin flats te dichten, zodat ratten niet naar binnen kunnen.



Voor de maatregelen die het komende halfjaar getest worden is geen extra budget nodig. ,,Het betekent een andere manier van prioriteiten stellen bij handhaving bijvoorbeeld'', zegt De Mos.



Geuite zorgen dat er letterlijk gesnoeid gaat worden in groen zodat de rat niet kan schuilen, zijn volgens de wethouder niet nodig. ,,We zijn niet anti-groen. Integendeel. Maar alles in overleg en in balans met elkaar.‘’



