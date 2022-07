Rat tussen de sla bij Grieks restaurant in Mall of the Netherlands: ‘Ik kom hier nooit meer terug’

met videoJe zal maar een broodje gyros willen bestellen en een rat in de slabak van het restaurant tegenkomen. Een filmpje van zo’n voorval werd de afgelopen dagen veelvuldig gedeeld op sociale media. Het blijkt te gaan om een Grieks restaurant in de Mall of the Netherlands in Leidschendam.

‘Nu weet ik zeker dat ik er nooit meer terug kom’ en ‘Dit is te gek voor woorden’. Het is slechts een kleine greep uit de reacties op sociale media op een video van de rat in een slabak. De afgelopen dagen circuleerde de video op verschillende platforms, waar reageerders hun grote verbazing onder uiten.

Wanneer het voorval plaatsvond, is niet bekend, maar inmiddels is wel duidelijk dat het om een restaurant in het winkelcentrum Mall of the Netherlands gaat. Op de beelden is te zien dat de rat rondloopt in één van de slabakken van restaurant Mr. Greek. Ondanks meerdere verzoeken was het Griekse restaurant maandag niet bereikbaar voor commentaar.

Quote Wij hebben meteen actie ondernomen door deze ondernemer de hygiëne en afsluit­baar­heid van etenswaren te laten verbeteren Woordvoerder, Mall of the Netherlands

Wel heeft Mall of the Netherlands, het winkelcentrum waar de eettent is gevestigd, het betreffende restaurant inmiddels aan het werk gezet. ,,Zodra het incident onder onze aandacht kwam, hebben wij meteen actie ondernomen door deze ondernemer de hygiëne en afsluitbaarheid van etenswaren te laten verbeteren”, zegt een woordvoerder van het winkelcentrum.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De rat snuffelde rustig in de slabak van het Griekse restaurant. © Videostill

Het is niet voor het eerst dat Leidschendam-Voorburg wordt geteisterd door ratten. Eind vorig jaar trokken meerdere inwoners aan de bel bij de gemeente over een heuse rattenplaag in delen van het dorp, waarna de gemeenteraad de meldingen onderzocht.

Het college van Leidschendam-Voorburg reageerde toen dat er niet direct sprake was van een rattenplaag (er was zelfs een daling van het aantal muizen en ratten in de gemeente), maar dat er in bepaalde wijken wel een toename was van overlast door ratten. Dat was vooral in de wijken Prinsenhof en Essesteijn. Twee wijken die niet direct grenzen aan de Mall of the Netherlands, maar wel in de nabije omgeving liggen.

Winkelwalhalla

In de zomer van 2021, midden in coronatijd, werd het winkelcentrum feestelijk geopend als het nieuwe winkelwalhalla van ons land. De Mall heeft sindsdien een grote aantrekkingskracht tot dagjesmensen en kwam het afgelopen jaar regelmatig in het nieuws door de verkeersdrukte op de weg ernaartoe.

Het afgelopen pinksterweekend was zelfs het drukste weekend sinds de opening van de Mall, waarbij de files zelfs tot aan snelweg A13 reikten. Omwonenden lieten toen al aan deze krant weten het helemaal zat te zijn met de ‘al jaren durende straatterreur’. De bereikbaarheid van het winkelcentrum is daarom ook één van de hoofdthema's in het nieuwe coalitieakkoord van Leidschendam-Voorburg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.