Rat tussen de sla bij restaurant en kopzorgen om bevolkingsgroei: Dit zijn de meest gelezen verhalen

Top 10Een explosie verwoest het huis van een Delfts gezin, een rat tussen de sla bij een Grieks restaurant en wat is de oplossing voor de vele Amerikaanse rivierkreeften? Dit zijn onze best gelezen verhalen van afgelopen week.

Casper (50) kocht huisje mét tuin voor 69.000 midden in de Randstad

De 50-jarige Casper van der Kaaij (50) was het drukke stadsleven beu, verkocht zijn appartement en bouwde een huisje van 69.000 euro op een groen terrein mídden in de Randstad. Vooral starters staan, mede door de geëxplodeerde huizenprijzen, in de rij om net als hij in een tiny house te wonen. Maar reken wel op lange wachtlijsten en bureaucratische rompslomp.

Gezin zou vandaag feestvieren, nu heeft explosie het huis verwoest

Ze zouden vandaag eigenlijk feest vieren met hun familie, maar in plaats daarvan moeten ze nu hun huis uit. Het Delftse gezin met drie kinderen kan er voorlopig niet meer terug omdat een groot deel van de portiekwoning aan het Poptahof Zuid werd verwoest door een explosie. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Maar de schrik zit er goed in bij de bewoners.

Voormalige gemeenteambtenaar Den Haag verdacht van vervalsen paspoort Taghi

Een voormalig gemeenteambtenaar uit Den Haag wordt verdacht van het vervalsen van paspoorten voor criminelen, onder wie Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. M. van D. (50) staat eind november samen met F. N. (40) terecht bij de rechtbank in Amsterdam. Dat werd maandag duidelijk tijdens een regiezitting.

Rat tussen de sla bij Grieks restaurant in Mall of the Netherlands

Je zult maar een broodje gyros willen bestellen en een rat in de slabak van het restaurant tegenkomen. Een filmpje van zo’n voorval werd de afgelopen dagen veelvuldig gedeeld op sociale media. Het blijkt te gaan om een Grieks restaurant in de Mall of the Netherlands in Leidschendam.

Dominique past fulltime op huisdieren en dat is geen luizenleven

Vakantie, vergeet het maar. Dominique Brienen-Keijzer (34) rijdt deze zomer van hot naar her. En wel om katten te verzorgen. Nu de dierenpensions vol zitten, komt zij met haar thuisservice bijna om in het werk.

Is dit de oplossing voor de vele Amerikaanse rivierkreeften bij Ikea?

De Amerikaanse rivierkreeft plant zich razendsnel en te veel voort. Daarom experimenteert het Hoogheemraadschap van Delfland met het afvangen van de schaaldieren. De kreeften krijgen een nieuwe bestemming: je bord.

Imran beroofde zijn broertje Mohammed van 50.000 euro aan cryptomunten

Wie is nu eigenlijk écht de crimineel, vragen de twee advocaten zich af. Is het Imran (34), die zijn broertje met een vriend zou hebben mishandeld en bestolen van 50.000 euro aan cryptomunten? Of is het juist slachtoffer Mohammad (23), die met diezelfde binance-coins allerlei mensen zou hebben opgelicht?

Konijn of puppy? Op tuinpad gevonden diertje zorgt voor discussie

Een babydiertje dat moederziel alleen op een tuinpad werd gevonden heeft voor veel discussie gezorgd. Het ging volgens de vindster, de Dierenambulance, de Dierenbescherming en Dierencentrum De Mère om een puppy, maar volgens veel reacties op sociale media is dit absoluut niet waar. Wat het beestje ook was, het is inmiddels overleden.

Voormalig minister Sander Dekker hersteld van 15 botbreuken na val van racefiets

Voormalig minister Sander Dekker mocht na vijf weken revalideren vandaag het revalidatiecentrum verlaten. De politicus raakte vorige maand ernstig gewond bij een wielrenongeluk en liep daarbij vijftien botbreuken op.

Kopzorgen om explosieve bevolkingsgroei

De bevolking in de Haagse regio groeit hard. Heel hard. En dat levert flinke uitdagingen op. Is het niet op het elektriciteitsnet, dan wel bij het op peil houden van ons drinkwater: ,,We lopen tegen onze grenzen aan.”

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s van afgelopen week: