Ratten melden op verzoek van VVD

Auto raakt te water door plaatselijke gladheid in Leidschendam

12:51 Het Wilsveen in Leidschendam is vanmorgen een tijdje afgesloten geweest omdat er een auto in de sloot terecht was gekomen. De bestuurster verloor in een bocht de macht over het stuur, vermoedelijk door plaatselijke gladheid. Dit meldt calamiteitensite Regio 15.