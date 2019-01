Ravage door gasexplosie in Haagse woningen: ‘Wonder dat ik hier sta’

De klap moet gigantisch zijn geweest in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. De voorgevel van drie appartementen, middenin een blok met woningen, ligt in gruzelementen op straat. De vloer van het appartement op de eerste verdieping is ingestort. Het gat in de onderste woning is zo groot, dat de tuin vanaf de straat te zien is, de inboedel ligt op de stoep. Het bankstel van de bewoners van de bovenste verdieping helt gevaarlijk ver naar buiten, de gordijnen wapperen in de buitenlucht. Aan de achterkant van de woningen ligt een koelkast die de tuin is ingeblazen.