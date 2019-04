Ravage door harde knal in portiekwoning Oudemansstraat: ‘Het klonk als een bazooka’

Na de harde knal troffen bewoners in het portiek een flinke ravage aan. Zo was een deur kapot en een brievenbus opgeblazen.



Experts van de Forensische Opsporing hebben later op de avond onderzoek gedaan in het portiek. Daarbij is ook een compleet vervormde brievenbus meegenomen.



Vier uur na de knal konden de bewoners van de ontruimde woningen weer terug naar hun huis. Wat de harde knal heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart.



