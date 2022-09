Ravage Kaapstraat: bestuurder ramt geparkeerde wagens en vlucht te voet

Buurtbewoners werden afgelopen nacht opgeschrikt door een hoop kabaal in de straat. Een omwonende ging kijken en zag dat een auto meerdere geparkeerde wagens in de straat had geramd. De bestuurder stapte uit en is daarna te voet vertrokken.



De politie heeft nog in de omgeving naar de bestuurder gezocht, maar niemand aangetroffen. De schade aan de wagens is aanzienlijk.